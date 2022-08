Possível 'empolgação' de Bruno durante show chama atenção; Entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bruno & Marrone se apresentaram em mais um show da turnê 'Cabaré' e um detalhe chamou a atenção do público. De acordo com alguns fãs, Bruno ficou supostamente excitado com o pole dance da bailarina Bela Violence.

continua após publicidade .

Sobre a performance no show da dupla, a dançarina ressaltou: "Dancei na turnê 'Cabaré' do Leonardo, Bruno e Marrone e estou sem palavras até agora". Em um vídeo no TikTok, compartilhou trechos do momento.

Depois da apresentação da jovem, Bruno perguntou seu nome e comentou que era muito difícil realizar o pole dance. Além disso, aproveitou para elogiar Bela.

continua após publicidade .

"É difícil fazer isso aí. Eu tentei fazer uma vez. Ô Bela, é? Minha virilha é ruim. Parabéns. Eu te amo. Você é f***", reforçou o cantor.

As informações são do UOL.

Veja o vídeo:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News