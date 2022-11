Portugal explica "lanchinho" na cueca de Cristiano Ronaldo; vídeo

Da Redação

Vídeo de Cristiano Ronaldo tirando objeto da cueca viralizou

A vitória de Portugal sobre Gana por 3 a 2, com direito a gol de Cristiano Ronaldo, na quinta-feira (24), na Copa do Mundo, foi marcada também por uma atitude do craque português dentro de campo. Nada de comemoração ou treta com o camisa 7, mas sim um "lanchinho" tirado de dentro do calção enquanto a partida acontecia.



O vídeo do craque tirando um objeto de dentro do calção e colocando na boca começou a circular pelas redes sociais e gerou curiosidade nos internautas. A federação de Portugal tratou de esclarecer que se tratava de um chiclete, que CR7 guardou em um bolso interno do calção, segundo o jornal português "Record".

Depois de vencer Gana na primeira rodada e assumir a liderança do grupo H da Copa com três pontos, os portugueses voltam a campo na próxima segunda-feira (28) para enfrentar o Uruguai pela segunda rodada da competição às 16h.

Com informações, ge

