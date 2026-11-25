A representante de Porto Rico, Jennifer Barreto, venceu a 75ª edição do Miss Universo na noite de terça-feira (24), em San Juan, tornando-se a primeira mãe a conquistar o título desde que o concurso passou a permitir a inscrição de mães e mulheres casadas, em 2023. Psicóloga, dona de casa e aos 27 anos — a menos de um mês de completar 28, já que nasceu em 17 de dezembro de 1998 —, ela garantiu a sexta coroa de Porto Rico na história do certame. Durante a final, também foi anunciada a Costa Rica como sede da edição de 2027.

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O pódio foi completado por Melissa Núñez, da República Dominicana, em segundo lugar, e Clara Vegas Goetz, da Venezuela, em terceiro, seguidas por Bea Millan-Windorski, das Filipinas, na quarta posição, e Georgia Waddington, da Nova Zelândia, na quinta. O Brasil foi representado pela modelo paranaense Marcella Kozinski, que buscava a terceira conquista brasileira e a primeira no século 21, mas parou no top 30 e não avançou ao top 12. A final teve transmissão no Brasil pela Record, pelo RecordPlus e pelo portal R7.

Na etapa decisiva de perguntas com as cinco finalistas, Jennifer Barreto respondeu em inglês sobre o papel das lideranças atuais: "Acredito que o mundo precisa de líderes empáticos. Vivemos em um mundo onde frequentemente julgamos e questionamos, mas nossos líderes devem liderar pelo exemplo. Como aspirante a líder, espero causar impacto nas comunidades que precisam. Quando ouvimos as necessidades de uma comunidade, podemos criar soluções que atendam a essas necessidades, e é assim que o impacto acontece. Obrigada."

Em outro momento da rodada de perguntas, ao sortear um tema sobre o avanço da inteligência artificial e a preservação dos valores humanos, a vencedora respondeu em espanhol, com tradução: "A inteligência artificial chegou nas nossas vidas para ficar e eu penso que o mais importante é utilizá-la de forma responsável". Ela prosseguiu: "Se a inteligência artificial coloca em jogo os nossos valores, então isso nunca foi um valor. O valor está na coerência entre o que dizemos e o que fazemos quando defendê-los se torna difícil. Por isso não me preocupa o quão inteligente se faz a inteligência artificial com avanços, mas sim de quão sábios seremos nós para utilizá-la de forma responsável. Obrigada."

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Fora das passarelas, Jennifer Barreto é casada com o sargento do Exército dos Estados Unidos Yan Carlos Barreto Calderón, com quem tem uma filha de 7 anos, Penépole, nascida em 2019. Ela é graduada em psicologia de pesquisa, possui dois mestrados — um em Psicologia e outro em Serviço Social Clínico — e atua como Especialista em Prevenção no Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

A chamada "Edição Diamante" reuniu 116 candidatas no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan, em meio a controvérsias, com apresentação de Mario Lopez e R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, e abertura musical das artistas porto-riquenhas La India, Didi Romero e Denise Quiñones. No segundo bloco, as competidoras se apresentaram com seus trajes típicos, e a brasileira destacou o guaraná em um vestido com 40 mil cristais.

Após o intervalo, o top 30 foi formado em dois blocos: no primeiro entraram Nova Zelândia, Chile, Brasil, Índia, Países Baixos, Ilhas Turcas e Caicos, Peru, Cuba, Sérvia, República Dominicana, Curaçao, Estados Unidos, Israel, Equador — pelo voto popular — e Porto Rico; no segundo, avançaram Tanzânia, México, Guiné, Colômbia, Ucrânia, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, França, Etiópia, Bélgica, Venezuela, República Democrática do Congo e Nicarágua. Entre as 30 classificadas estavam cinco mães: Justus Kelley, dos Estados Unidos; Jennifer Barreto, de Porto Rico; Elizabeth Makune, da Tanzânia; Justine Kamara, da Guiné; e Bruk Belete, da Etiópia.

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Depois do desfile em traje de banho, o top 12 reuniu, na ordem de anúncio, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nova Zelândia, Cuba, Porto Rico, Filipinas, Colômbia, Nicarágua, Venezuela, República Democrática do Congo e França, sem a presença de Marcella Kozinski. Antes do desfile de gala, a organização homenageou antigas vencedoras desde 1952 ao som de músicas de artistas como Dua Lipa e Lady Gaga, contando com sete ex-misses no palco, entre elas a porto-riquenha Zuleyka Rivera, Miss Universo 2016.

O top 5 foi anunciado na seguinte ordem: Filipinas, Nova Zelândia, Venezuela, República Dominicana e Porto Rico. Após as perguntas e as considerações finais das candidatas diante dos jurados, o concurso prestou tributo às misses universo já falecidas, incluindo a gaúcha Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o título, em 1963, que morreu em dezembro de 2025.

A Miss Universo 2025, Fátima Bosch, fez seu último desfile carregando uma faixa com os dizeres "Viva Cristo Rei", gesto visto como sinal de resistência após um reinado marcado por atritos públicos com a organização, críticas nas redes, cobranças de organizações nacionais por transparência na votação e renúncias de misses. A edição também marcou as estreias de Uganda, representada pela modelo e empresária Mitchelle Daka, que alcançou o top 12, e de Saint-Martin, com a advogada Elle Duncan, que não passou do top 30.

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Antes da final, Marcella Kozinski havia sido apontada por plataforma especializada como uma das favoritas ao título e demonstrava confiança na disputa. Em entrevista ao Splash antes da decisão, a representante brasileira declarou: "Independentemente do resultado, vou levar para a vida essas experiências, as amizades e a certeza de que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Quero muito conquistar essa coroa para o Brasil, este é meu maior sonho."