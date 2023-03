Portal energético 03/03: saiba o que significa

Da Redação

Os amantes da numerologia sempre se questionam se determinadas datas e dias do mês têm algum significado ou interferem no mundo celeste.

Apesar da maioria dos dias não ter qualquer interferência no mundo, acredita-se que algumas, como hoje, (03/03), podem ser um portal cheio de energias, que chama atenção para as mudanças na vida. Entenda:

Por que o dia 03/03 é importante?

No mundo astrológico, dias e meses iguais são datas com uma força diferente das demais, ou seja, um portal energético para aqueles que acreditam no mundo e depositam sua fé na numerologia. A data 03/03, por exemplo, tem um significado universal graças aos seus dígitos repetidos e sua soma, pois, 0+3+0+3+2+0+2+2= 12 = 1+2 = 3. Ou seja, mesmo com a soma dos números, o três prevalece no dia de hoje.

O poder do número 3

Para entender como o portal energético 03/03 influencia a sua vida, primeiro você precisa saber o significado do número 3. Segundo a Numerologia, é essa simbologia que orienta as vibrações que serão predominantes na sua vida. Dessa maneira, de forma simplificada, 3 é expressão.

Nesse contexto, o número 3 é responsável por intensificar a criatividade e a tradução dos seus sentimentos e pensamentos em palavras. Além disso, o 3 pode ser interpretado como a união entre corpo, mente e espírito, destacando a importância de levar uma vida equilibrada.

Portal energético 03/03

Tendo em mente a interpretação do número 3 para a Numerologia, será mais fácil entender o que o portal energético 03/03 representa. Isso porque é nesse período do ano que você vai sentir as vibrações que o 3 estimula com mais intensidade.

No próximo tópico, explore as características que esse fenômeno apresenta na sua vida e quais são as principais estratégias que você pode utilizar em 3 de março, de forma a colher as boas vibrações que o 3 lhe oferece.

Características do portal energético 03/03

Assim como todas as datas iguais, 03/03 é um portal energético. Com as vibrações do número 3 mais intensas, você vai notar algumas transformações acontecendo dentro de você. Como vimos, 3 é o número da expressão e da criatividade.

Portanto, durante o portal energético 03/03, é provável que você sinta um impulso maior para expor as suas ideias, dialogar sobre os seus sentimentos, mostrar-se ao mundo e cultivar pensamentos inovadores.

Também é fundamental que você priorize o equilíbrio entre razão e emoção, prestando mais atenção ao que você comunica aos outros e ao jeito como faz isso. A seguir, vamos te mostrar dicas práticas para aproveitar o portal energético 03/03 com facilidade.

O que é bom fazer em 03/03?

Para garantir que apenas as melhores vibrações do portal energético 03/03 estejam com você, é importante seguir algumas atitudes.

1) Use sua criatividade

Sabe aquela ideia maluca que parece que nunca daria certo? No dia 03/03, fale sobre ela com outras pessoas e comece a estudar maneiras de concretizá-la. Dê um empurrão extra na sua criatividade.

2) Converse bastante

Como 3 é o número da expressão, é fundamental que você converse bastante sobre diversos assuntos. Quanto mais explorar os seus sentimentos nessas conversas, mais você vai intensificar a conexão com quem está te ouvindo.

3) Organize as suas ideias

Organizar as suas ideias em um papel ou em um planejamento vai te ajudar a equilibrar a razão e a emoção. Afinal, não adianta sentir muita euforia com um projeto inovador se você não desenvolver os meios de colocá-lo em prática.

O que evitar em 03/03?

Mesmo que o portal energético 03/03 seja muito positivo, é necessário tomar cuidado com algumas atitudes que vão contra as vibrações do período.

1) Desequilibrar razão e emoção

Se você começar a agir só pela razão ou só pela emoção ao tomar uma decisão, você não vai conseguir aproveitar as vibrações do 03/03. Dessa forma, é essencial que você mantenha o equilíbrio em mente.

2) Iniciar discussões

Com um impulso maior para traduzir as suas emoções, é possível que você perca um pouco o controle sobre o que diz aos outros. É por isso que você deve evitar iniciar discussões no dia 3 de março.

3) Permanecer na zona de conforto

O portal energético 03/03 pede que você exercite a sua criatividade, descubra novos dons e habilidades. Por isso, permanecer na sua zona de conforto é algo que só vai te prejudicar durante esse período.

