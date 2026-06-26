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Portal afirma que Globo reavalia Virginia na Copa e outra pessoa assume seu lugar

A mudança já começa no próximo domingo (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 09:41:01 Editado em 26.06.2026, 09:40:57
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Portal afirma que Globo reavalia Virginia na Copa e outra pessoa assume seu lugar
Autor Foto: Reprodução

A participação de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo dentro do Domingão com Huck pode passar por mudanças nas próximas semanas. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Luciano Huck assumirá diretamente o conteúdo relacionado ao Mundial, enquanto a permanência da influenciadora no programa passará por avaliações semanais.

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Segundo a publicação, a mudança já começa no próximo domingo (28) quando o apresentador exibirá uma entrevista especial com Vini Jr, um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Até o momento, a TV Globo não se pronunciou oficialmente sobre possíveis alterações no quadro apresentado por Virginia.

Cobertura da Copa deve ganhar novo formato

O quadro Diário de Virginia estreou em 14 de junho e mostrava os bastidores dos Estados Unidos durante a realização do Mundial. Ao lado de Lucas Guedez, a influenciadora apresentou curiosidades, experiências e conteúdos ligados à competição.

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Conforme apuração, a direção do programa estaria reavaliando semanalmente a participação da empresária. A tendência, segundo a reportagem, é que novos episódios tenham duração menor do que os exibidos inicialmente. Virginia está nos Estados Unidos desde o início de junho acompanhando a Copa do Mundo e também participou de ações comerciais exibidas durante o programa dominical.

Rumores de reconciliação com Vini Jr. movimentam a internet

Virginia também voltou ao centro das atenções por conta dos rumores de uma possível reconciliação com Vini Jr. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, pessoas próximas ao casal afirmam que os dois teriam retomado o relacionamento após um período separados.

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A publicação também aponta que os dois estariam mantendo encontros discretos durante a Copa do Mundo e planejando uma viagem para Ibiza após o torneio. No entanto, tanto Virginia quanto Vini Jr. não se pronunciaram publicamente sobre o assunto. A equipe da influenciadora informou que não possui conhecimento das informações divulgadas.

Informações: Revista Caras

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Copa do Mundo Diário de Virginia Luciano Huck rumores de reconciliação Vini Jr Virginia Fonseca
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