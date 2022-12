Por que Gkay virou piada na TV Globo? Entenda a confusão

Da Redação

A influenciadora, que se chama Gessica Kayane, foi citada várias vezes em piadas de humoristas

Gkay (30), não esteve na premiação do Domingão com Huck, o Melhores do Ano, mas, mesmo assim, foi um dos destaques do quadro, que aconteceu neste domingo, 25. A influenciadora, que se chama Gessica Kayane, foi citada várias vezes em piadas de humoristas que estavam no programa e criou uma polêmica nas redes sociais.

Em uma das piadas, a moça foi alfinetada por Fábio Porchat (35), que afirmou que o apresentador Jô Soares preferiu morrer ao ter que entrevistar a paraibana. A situação acabou gerando uma série de publicações da própria influencer.

Em outra ocasião, Tatá Werneck (39) afirmou que "tinha medo de Gkay". Recentemente, a apresentadora e comediante entrevistou a influenciadora em seu programa, o Lady Night, e teve uma repercussão negativa nas redes.

Já o comediante Paulo Vieira (30), que neste ano integrou a equipe do BBB em um quadro de comédia, não perdeu tempo e provocou a nordestina falando sobre a festa de seu aniversário, a popular Farofa da Gkay, que foi transmitida pelo Globoplay e Multishow.

MAS AFINAL, POR QUÊ GKAY É TÃO ODIADA?

As críticas à Gkay não são uma novidade para o público da internet. Apesar dos mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, a influencer constantemente tem atraído mensagens negativas a seu trabalho nas redes sociais. Durante a pandemia, por exemplo, ela sofreu com uma onda de ataques após compartilhar vídeos de reunião com outros influencers enquanto o Brasil estava no pico de mortes por Covid-19.

Há alguns meses, Gkay foi detonada após surgir um boato sobre ela ter destratado a equipe do filme Um Natal Cheio de Graça, produção da Netflix protagonizada por ela. Na época, saíram várias notas afirmando que ela teria agido de maneira inconveniente com colegas de trabalho e até mesmo aglomerado antes da gravação.

A recente participação de Gkay no programa Lady Night, também provocou críticas à paraibana. Muitas pessoas apontaram que o episódio foi constrangedor, visto que em diversos momentos ela teria tentando ser mais engraçada que Tatá Werneck.

Gkay também não é uma unanimidade entre os grandes influenciadores do Brasil. Em participação no podcast Groselha Talk, o youtuber Felipe Castanhari (33) já falou sobre o assunto e afirmou que a comediante é uma "arrombad*".

“Sabe qual é a linha limite para mim de que a pessoa é arrombad* e não merece nem o mínimo de moral minha? É quando maltrata gente que trabalha com ela. E como eu já fui da mesma agência que ela… E tive as mesmas pessoas que trabalharam comigo trabalhando com ela… Aí você sabe quem são as pessoas. Eu não admito pessoas que maltratam quem trabalha com ela”, disparou.

Com informações, Revista Caras

