Por onde anda José Mayer? Ator foi demitido após escândalo sexual

José Mayer (73), conhecido por seus diversos papéis na televisão, está afastado da carreira na atuação desde 2017. O artista, que passou por internação em fevereiro deste ano, foi demitido após um escândalo sexual nos bastidores da Globo. Saiba por onde anda José Mayer e o que aconteceu com o ator.

continua após publicidade

Com seu último papel como o personagem Tio Bezerra na novela A Lei do Amor, José Mayer foi afastado da Globo em 2017 e desligado em 2019, após admitir culpa em denúncia de assédio sexual de uma figurinista. "Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", declarou em texto divulgado pela imprensa no período.

LEIA MAIS: O que houve com Richarlison? Jogador desabafou após chorar em campo

continua após publicidade

José Mayer abandonou a carreira de 35 anos como ator, mas voltou aos holofotes da internet em fevereiro deste ano, após passar por uma internação. “Hoje, 4 de abril, eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos que se preocuparam comigo que estou bem e recuperado. Infelizmente, sofri uma reincidiva da doença autoimune, granulomatose, em meados de fevereiro. Voltei a ser internado em maio, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, para que pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em fevereiro", publicou nas redes sociais.

Atualmente, o ator mantém seu perfil no Instagram ativo, por onde também compartilha registros de seus antigos trabalhos na televisão. "Ah, como sinto falta dos galopes a cavalo! A própria vida da gente também vai a galope, vocês não acham?", refletiu José Mayer em uma das publicações.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News