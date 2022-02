Da Redação

Popó se sobressai em luta, mas Whindersson arranca empate

A luta entre Acelino "Popó" Freitas e o humorista Whindersson Nunes está sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ambos participaram de um evento, neste domingo (30), chamado Fight Music Show, onde Popó e o youtuber mediram forças no ringue.

Apesar de ser uma luta de caráter de exibição, com muito respeito entre as partes, eles atuaram para valer. O duelo terminou empatado para a alegria dos competidores.



Popó esbanjou a técnica adquirida ao longo da carreira no esporte e disparou seu arsenal de golpes, lançando jabs, direitos e ganchos.

Whidersson tentou, ao máximo, se esquivar dos ataques de Popó, porém, acabou ficando acuado. Entretanto, o youtuber compensou em mostrar determinação nos oito rounds da luta.

Ícones

Popó, de 46 anos, acumulou 41 vitórias na carreira, sendo 34 por nocaute, e apenas duas derrotas. Foi campeão mundial dos super-penas da WBO (Organização Mundial de Boxe) e da WBA (Associação Mundial de Boxe), e do peso-leve da WBO.

Whindersson Nunes, de 27 anos, é um dos youtubers de maior sucesso no Brasil e no mundo. Com milhões de seguidores em suas redes sociais, o piauiense é reconhecido como um dos grandes nomes da nova geração de comediantes brasileiros e tem demonstrado amor pela luta, modalidade que vem cada vez mais se apaixonando.

Com informações do Metrópoles.