Polícia resgata três irmãos e prende família por suspeita de tráfico de crianças em Goiás

Quatro pessoas de uma mesma família foram presas na última sexta-feira (22) em Serranópolis, na região sudoeste de Goiás, sob a suspeita de envolvimento no tráfico de crianças para adoção ilegal. Durante a ação policial, foram resgatados três irmãos, duas meninas gêmeas de 9 anos e um menino de 11 anos, que estavam sob o poder dos suspeitos há aproximadamente 15 dias. A investigação aponta que um dos detidos é suspeito de liderar o tráfico de drogas na região e teria se aproveitado da vulnerabilidade da mãe das vítimas, que é dependente química.

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O resgate teve início de forma acidental quando agentes da Delegacia de Serranópolis e do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Jataí cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma fazenda. No local, a equipe encontrou uma das gêmeas acompanhada do homem investigado por tráfico e de sua esposa. De acordo com a Polícia Civil, a menina aparentava estar bastante assustada e o casal não conseguiu apresentar nenhuma documentação ou justificativa legal para manter a menor na propriedade.

Após a prisão em flagrante do casal na zona rural, as diligências continuaram e a polícia localizou a outra gêmea e o irmão mais velho na casa dos pais do suspeito, situada na área urbana do município. Segundo os investigadores, as crianças relataram ser vítimas de agressões físicas, que ocorriam principalmente quando pediam alimentação ou demonstravam descontentamento com a permanência na residência. Diante da situação, os três irmãos foram retirados do convívio dos suspeitos e encaminhados para um ambiente seguro em Jataí, enquanto a Justiça converteu as prisões em flagrante do grupo para o regime preventivo.

A Polícia Civil agora aprofunda o inquérito para esclarecer as condições em que ocorreu a transferência da guarda das crianças. Os pais do suspeito, que possuíam apenas as certidões de nascimento dos menores, alegaram que pretendiam adotá-los para ajudar a mãe. No entanto, o delegado destacou a ausência completa de trâmites legais junto aos órgãos competentes. Como o suspeito principal já possuía histórico de agressão contra a mãe das vítimas por conta de dívidas de drogas, a polícia investiga se a mulher, que prestou depoimento e parecia ter sido coagida, entregou os filhos sob ameaça ou como forma de pagamento.