Polícia prende principal suspeito de atirar em Mingau

A Polícia Militar prendeu neste sábado (14) o principal suspeito de atirar em Mingau , baixista do Ultraje a Rigor. O artista foi baleado na cabeça no começo de setembro em Paraty, no Rio de Janeiro. Pablo Wiliam da Silva Mostarda, conhecido como Carranca, foi preso na cidade de Taubaté, em São Paulo.

continua após publicidade

Segundo informações da Polícia Militar de Paraty, o suspeito de atirar no músico foi preso devido a uma ação integrada entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

-LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo é condenado com chibatadas após adultério? Entenda

continua após publicidade

A prisão ocorreu após um Disque Denúncia e uma troca de informações entre a agência de inteligência da PM do Rio de Janeiro com a agência de inteligência do 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Mingau foi baleado na cabeça por criminosos em Paraty, no Rio de Janeiro. Os bandidos teriam confundido o carro de Mingau com o da polícia e alvejado o veículo por engano.

Mingau segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo. O artista, segundo nota da unidade de saúde, “apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia” e “tem momentos de interação com a família, com piscar de olhos”.

Com informações do iG

Siga o TNOnline no Google News