Polícia investiga festa de aniversário de Ret após 'open maconha'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O próprio cantor publicou fotos do que parecem ser cigarros da droga em um balde

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de início a uma investigação contra o cantor Filipe Ret pelo crime de tráfico de drogas. O motivo é uma acusação de que o cantor teria dado uma festa com "open maconha", com distribuição da droga para os convidados.

continua após publicidade .

A festa de aniversário do artista aconteceu no Vivo Rio, na Zona Sul, na última sexta-feira (24). O próprio cantor publicou fotos do que parecem ser cigarros da droga em um balde. O inquérito foi aberto no último sábado (25).

Em 2021, Ret lançou sua própria marca de maconha, a Ret Kush, que estava sendo distribuída na festa. Recentemente, a marca da droga foi lançada nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News