Polícia desmente Thiago Rodrigues e nega assalto: "Ele não foi vítima"

As autoridades ainda têm dúvida se houve furto depois do tombo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou que o ator Thiago Rodrigues tenha sido espancado durante um assalto ou tenha se envolvido em uma briga. Imagens das câmeras de segurança obtidas pela Record TV mostraram que o ator foi vítima de uma queda forte após sentar em uma barraca de feira na praça Santos Dumont, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu", disse a delegada do caso, Bianca Lima, ao "Domingo Espetacular". "Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens da feira", afirmou.

As autoridades ainda têm dúvida se houve furto depois do tombo. "Nós vamos buscar saber qual o paradeiro desse celular, nós precisamos de tempo para notificar as operadoras e saber onde está esse celular", disse a delegada.

Entenda o caso

Empresária de Thiago Rodrigues, Maria Morais contou que o artista foi cercado por bandidos e inicialmente não entendeu que estava sendo vítima de um assalto. Entretanto, Thiago não teve dinheiro ou sua mochila roubados. A única coisa que ele perdeu foi o celular.

Após as agressões, Thiago foi atendido no Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde passou por exames na unidade, fez uma sutura e foi liberado. Maria contou que ele teve parte do couro cabeludo arrancado.

