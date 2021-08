Da Redação

Polícia Civil conclui inquérito da morte de Tom Veiga

A Polícia Civil concluiu as investigações da morte de Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, do programa 'Mais Você', comandado por Ana Maria Braga. Tom faleceu em novembro de 2020. De acordo com o laudo final, todos os elementos da investigação levam à conclusão de que foi de causa natural.

A polícia pediu ao Ministério Público arquivamento do caso. O inquérito foi aberto após amigos de Tom suspeitarem da morte do artista. No entanto, segundo as investigações, não foi possível encontrar nada de “relevante interesse criminalístico” e que “demandasse diligências”.

O ator morreu devido a um AVC, causado por um aneurisma cerebral em novembro de 2020, aos 47 anos, em casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O ator acompanhava a apresentadora Ana Maria Braga há mais de 20 anos em seu programa, interpretando o marcante personagem, Louro José.

"Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou sem chão", lamentou Ana Maria aos prantos durante o Mais Você.

