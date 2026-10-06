Polícia Civil analisa celulares e câmera para esclarecer queda de helicóptero com cantor Rick

A investigação sobre a queda do helicóptero que resultou na morte do cantor Rick, integrante da dupla sertaneja Rick & Renner, entrou em uma nova fase com a perícia de equipamentos eletrônicos recolhidos no local do acidente. A Polícia Civil de Santa Catarina solicitou à Polícia Científica o exame de celulares e de uma câmera fotográfica encontrados na área rural de Urubici, onde a aeronave caiu. A expectativa dos investigadores é de que os arquivos armazenados nos aparelhos — incluindo fotografias, gravações de áudio e vídeo e registros de comunicações — ajudem a reconstruir a dinâmica do voo e os momentos que antecederam o impacto.

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A Polícia Civil mantém um inquérito instaurado para apurar as circunstâncias do acidente e checar eventual conduta humana, dolosa ou culposa, com potenciais implicações criminais. Até o momento, segundo o órgão policial, não existem elementos suficientes para determinar a causa exata do sinistro. Em paralelo, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ([Cenipa](https://www.fab.mil.br/cenipa)), com o auxílio do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), conduz o processo de prevenção. A apuração técnica busca identificar fatores contributivos para prevenir novos acidentes na aviação, sem o propósito de atribuir responsabilidade criminal.

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A aeronave de prefixo PP-MGR havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim na tarde de 21 de setembro, quando desapareceu dos radares na altura da região serrana. Os destroços foram localizados na manhã seguinte por equipes de resgate na localidade de Santa Bárbara, uma área de mata densa e de difícil acesso. Além do artista sertanejo, o acidente vitimou o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega Araújo e o copiloto Leopoldo Barros.