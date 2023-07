Poliana Rocha se decepciona com Zé Felipe e Virgínia: "Muito triste"

Siga o TNOnline no Google News

Sucesso nas redes sociais, a empresária Poliana Rocha contou que está chateada com uma decisão que o filho Zé Felipe e a esposa dele, Virgínia Fonseca, tomaram. O casal queridinho do Brasil teria deixado de seguir em conselho que Poliana deu e que foi fundamental no seu passado.

Poliana faz terapia de casal ao lado do marido, o cantor sertanejo Leonardo, e indicou isso ao casal. Conforme a empresária, no início o esposo resistiu à intervenção, mas a prática foi fundamental para que eles continuassem casados por tantos anos superando os problemas.

Só que agora, a nora e o filho da influenciadora pararam com a terapia. Ela disse que ficou triste com a decisão. “O Zé Felipe e a Virginia começaram a fazer. Dei a minha sugestão, pois sempre achei importante e muito válido para toda pessoa. Mas parece que eles pararam, inclusive estou muito triste com isso”, disse ela ao Gshow.

Ela também disse que foi o diálogo e a honestidade que salvaram seu casamento com o sertanejo. “É um assunto bem complexo e amplo. Acredito que uma frase possa resumir bem: ‘onde existe amor, vale a pena lutar’. E eu lutei, graças a Deus. Hoje, Deus está me honrando com a família linda que eu tenho”.





Fonte: Revista Caras.

