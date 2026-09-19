Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
FAMOSOS

Poliana Rocha celebra 21 dias de Leonardo sem álcool e destaca melhora na saúde do cantor

A influenciadora utilizou as redes sociais para demonstrar orgulho pela decisão do sertanejo, afirmando que ele está mais leve, jovem e saudável.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Poliana Rocha celebra 21 dias de Leonardo sem álcool e destaca melhora na saúde do cantor
Autor Poliana e Leonardo estão juntos há mais de 30 anos - Foto: reprodução

A influenciadora digital Poliana Rocha utilizou as redes sociais para comemorar um marco importante na vida de seu marido, o cantor Leonardo: 21 dias sem o consumo de bebidas alcoólicas. Em uma declaração que repercutiu entre os fãs, ela expressou alegria pela nova fase do sertanejo e fez questão de destacar os impactos positivos e imediatos da decisão.

- LEIA MAIS: Leonardo surpreende ao zerar bafômetro e canta para policiais durante fiscalização em rodovia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Poliana, o marido está visivelmente mais leve, jovem e saudável após a pausa no consumo, o que a enche de orgulho. A influenciadora também ressaltou que sempre desejou o melhor para o parceiro e que a prioridade atual é vê-lo focado no próprio bem-estar.


Poliana Rocha celebra 21 dias de Leonardo sem álcool e destaca melhora na saúde do cantor
AutorFoto: reprodução

A mudança de hábito de Leonardo chama a atenção pelo seu longo histórico de consumo com a bebida. O próprio cantor já comentou publicamente, em diversas ocasiões, que teve o primeiro contato com o álcool ainda na infância, aos dez anos de idade. Ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, as bebidas sempre estiveram muito associadas à sua imagem pública em momentos de descontração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo estilo de vida, além de arrancar elogios da esposa, movimentou o círculo íntimo do artista de forma descontraída. O marco de três semanas de abstinência gerou interações nas redes sociais com familiares, incluindo o filho do casal, o também cantor Zé Felipe, que brincou com a determinação do pai em manter a nova rotina. "Agira só tomar uma pra comemorar", escreveu.


Poliana Rocha celebra 21 dias de Leonardo sem álcool e destaca melhora na saúde do cantor
AutorFoto: reprodução
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abstinência de álcool celebridades Leonardo Poliana Rocha saúde e bem-estar ZÉ FELIPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV