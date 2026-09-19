Poliana Rocha celebra 21 dias de Leonardo sem álcool e destaca melhora na saúde do cantor

A influenciadora utilizou as redes sociais para demonstrar orgulho pela decisão do sertanejo, afirmando que ele está mais leve, jovem e saudável.

A influenciadora digital Poliana Rocha utilizou as redes sociais para comemorar um marco importante na vida de seu marido, o cantor Leonardo: 21 dias sem o consumo de bebidas alcoólicas. Em uma declaração que repercutiu entre os fãs, ela expressou alegria pela nova fase do sertanejo e fez questão de destacar os impactos positivos e imediatos da decisão.

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Segundo Poliana, o marido está visivelmente mais leve, jovem e saudável após a pausa no consumo, o que a enche de orgulho. A influenciadora também ressaltou que sempre desejou o melhor para o parceiro e que a prioridade atual é vê-lo focado no próprio bem-estar.





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A mudança de hábito de Leonardo chama a atenção pelo seu longo histórico de consumo com a bebida. O próprio cantor já comentou publicamente, em diversas ocasiões, que teve o primeiro contato com o álcool ainda na infância, aos dez anos de idade. Ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, as bebidas sempre estiveram muito associadas à sua imagem pública em momentos de descontração.

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O novo estilo de vida, além de arrancar elogios da esposa, movimentou o círculo íntimo do artista de forma descontraída. O marco de três semanas de abstinência gerou interações nas redes sociais com familiares, incluindo o filho do casal, o também cantor Zé Felipe, que brincou com a determinação do pai em manter a nova rotina. "Agira só tomar uma pra comemorar", escreveu.





