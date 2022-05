Polêmica: sertanejo diz que 'está a ponto de jogar a toalha'

Da Redação

Gusttavo Lima resolveu falar a respeito do show que realizaria em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, durante uma live, na noite dessa segunda-feira (30)

Gusttavo Lima resolveu falar a respeito do show que realizaria em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, durante uma live, na noite dessa segunda-feira (30). O cantor alegou que "não compactua com dinheiro público" e afirmou também que "está a ponto de jogar a toalha".

continua após publicidade .

Ao falar sobre a polêmica, o sertanejo diz que anda "levando tanta pancada, aguentando calado" e que não sabe o por que de tanta "perseguição e inverdades".

"Eu nunca me beneficiei 'sobre' dinheiro público (...) Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tenho meus impostos em dia (...) Sobre shows de prefeitura, acho que todos os artistas fazem ou já fizeram show de prefeitura e isso, na minha forma de pensar, é sobre valorizar a nossa arte", afirmou.

continua após publicidade .

Em outro trecho, ele afirma que tudo que tem é fruto de muito suor, muito trabalho e dedicação. Ele ainda destacou que não vai deixar de cobrar o valor dele, mesmo se o show for para prefeitura.

"Se eu custo 1, não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Todos nós temos contas para pagar, seja para prefeitura ou para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura e, quando a gente às vezes faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que tivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal", afirmou.

Na transmissão ao vivo, Gusttavo Lima também falou sobre o caso do helicóptero de um frigorífico plotado com a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o cantor, a aeronave é de um sócio dele.

continua após publicidade .

"Ele tem a opinião política dele, ele faz a vida dele o que ele quiser (...) Eu sou um cara que, ultimamente, nem falo de política mais", disse.

Por fim, o cantor se emocionou e disse que é 100% correto com as coisas dele e está à disposição de qualquer órgão para a veracidade dos fatos.

"Eu já trabalho para c**** para ter o meu dinheiro, eu não quero dinheiro do povo (...) De coração, eu juro para vocês que estou cansado, estou a ponto de jogar a toalha", afirmou.

continua após publicidade .

Entenda o caso

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, de Minas Gerais, pagará mais de R$ 2,3 milhões a sertanejos com dinheiro que só deveria ser usado em investimentos para educação, saúde e infraestrutura. Só o show do cantor Gusttavo Lima vai custar R$ 1,2 milhão aos cofres municipais. Ele vai se apresentar na cidade no dia 20 de junho, durante a 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos.

continua após publicidade .

O dinheiro veio de recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), tributo pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias. Porém, essa verba só pode ser usada em educação, saúde e na infraestrutura.

O município defende que a 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos vai trazer desenvolvimento para a cidade.

"Eventos que tragam melhoria na vida da comunidade e ou investimento para o desenvolvimento econômico da cidade, são gastos advindos do turismo, para atrair turista fazendo com que a cidade receba de volta o investimento em quase que na sua totalidade em geração de renda, seja no comércio local, nos meios de hospedagem, nos bares e restaurantes, postos de gasolina, padaria, aluguel de casas, locação de espaços públicos, dentre outros, impulsionando a diversificação da economia local", justificou em nota.

continua após publicidade .

O evento está previsto para os dias 17 a 23 do próximo mês e vai contar também com a participação de outros artistas, como Bruno e Marrone, contratados por R$ 520 mil, e Israel e Rodolffo, por R$ 310 mil.



O contrato do show do Gusttavo Lima, o mais caro, ainda prevê que a prefeitura pague a hospedagem de 40 pessoas da equipe do cantor "no melhor hotel da região" e se responsabilize com os gastos diários de alimentação, fixados em R$ 4 mil. Além disso, o executivo deve fornecer o transporte do local para o artista, músicos, técnicos e produção.

O documento, assinado com a empresa do cantor, Balada Eventos e Produções, estabelece que o pagamento seja efetuado em duas parcelas – uma no ato da assinatura do contrato, datado de 11 de abril de 2022, e outra até o dia 15 de junho de 2022.

Conceição do Mato Dentro tem população estimada de 17.438 pessoas. Para este ano, o orçamento previsto pela prefeitura é de R$ 689 milhões.



A prefeitura diz que o município possui 39 hotéis e pousadas. Ela também afirma que o evento irá atrair mais de 20 mil turistas. A estimativa de retorno financeiro é de mais de R$21 milhões.

Ministério Público

O Ministério Público de Minas Gerais instaurou uma notícia de fato sobre o pagamento de despesas do Jubileu do Senhor do Bom Jesus do Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro. O órgão irá apurar se haverá necessidade de abertura de inquérito.

Com informações do g1.