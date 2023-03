Polêmica: MC Pipokinha recebe sexo oral de fã que subiu nua em palco

Da Redação

A funkeira é considerada a "rainha da putaria"

A internet "parou" por conta de um episódio ocorrido em um show da MC Pipokinha. A polêmica em questão trata sobre uma fã que subiu nua no palco e protagonizou cenas de sexo explícito com a funkeira.

Uma das pessoas que acompanhava a apresentação fez imagens do momento. Através delas, é possível ver a mulher fazendo sexo oral na cantora, considerada a "rainha da putaria".

Para retribuir o "amor" que recebe da fã, MC Pipokinha a acaricia. Isso animou ainda mais a jovem, que, na sequência, fez uma dança sensual para a artista.

No registro é possível ouvir os gritos dos fãs, que foram à loucura durante o episódio ‘proibidão’.

Veja:

Vídeo por: tnonline

A funkeira ficou emocionada durante um show na última sexta-feira (3). Ela chorou ao falar sobre seu trabalho e ainda orou sobre o palco. “Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ele me deu tudo. Esse é o meu trabalho, eu não sou uma vagabund*, esse é o meu trabalho. Deus me deu o lugar para eu morar, porque eu não tinha”, disse Pipokinha, que ainda agradeceu os fãs que estavam no show.

Com informações do Metrópoles.

