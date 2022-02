Da Redação

Pocah lança novo single na quinta-feira (10)

Novo single da ex-BBB Pocah, intitulado "Ainda" está programado para ser lançado às 21h de quinta-feira (10), com o videoclipe agendado para às 12h do dia seguinte, sexta-feira (11).

De acordo com matéria do g1, um mês após lançar um funk chamado Barbie, com as cantoras Lexa e Rebecca, com o intuito de disseminar outros padrões de beleza, a cantora irá lançar uma nova música para os fãs.

A música contém batidas de funk, gênero característico da artista fluminense. Pocah, nasceu na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e começou sua carreira com o nome artístico MC Pocahontas.

Fonte: g1.