'Planos de Deus': Karina Bacchi se emociona ao ser batizada

Da Redação

Esse domingo (29) foi um dia de muita emoção para Karina Bacchi. A apresentadora foi batizada em uma igreja evangélica em São Paulo. Ela compartilhou o momento nas redes sociais.

continua após publicidade .

“Hoje, mais do que expressão da minha fé em palavras e atos, eu reafirmo minha decisão consciente de viver em comunhão com Deus, em um relacionamento profundo, crescente e eterno. Hoje através do batismo eu celebro minha filiação celestial e declaro todo meu amor, devoção e intenção perene de viver os planos de Deus em minha vida, cumprindo o seu chamado revestida de seu Santo Espírito, disposta a ser guiada, moldada, capacitada, purificada, consagrada e ungida para fazer o bem diariamente”, começou ela, que ainda celebrou poder se batizar no mesmo dia do seu pai, Italo Bacchi.

Há pouco tempo, a atriz utilizou o Instagram para refletir a respeito da religião. A publicação foi feita após a loira confirmar o fim do casamento com Amaury Nunes.



No post, Karina abriu o jogo sobre o tempo que lê a Bíblia e, apesar de negar que passe 10 horas lendo a palavra de Deus, afirmou que o "ideal seriam 24 horas".

“Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho. Arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola. Almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora”, começou Karina.

“Ser cristã não é sobre o ‘tempo de Bíblia‘ que dedicamos e sim o quanto a compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano”, refletiu Karina, completando em seguida: “Não importa se você lê a Bíblia 10 minutos ou 10 horas por dia. Importa sim o quanto a vivencia. 24 horas seria o ideal”.