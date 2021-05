Placa de rua que homenagearia Paulo Gustavo é furtada

Continua após publicidade

Apesar de muitas pessoas estarem prestando homenagens a Paulo Gustavo, que morreu em 4 de maio vítima de complicações da Covid-19, alguns estão se aproveitando da situação para benefício próprio. Foi o que aconteceu na madrugada deste domingo (16), em Niterói, Rio de Janeiro, onde um homem roubou uma placa de rua que em breve, iria homenagear o humorista.

A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que policiais encontraram o responsável pelo crime. Ele agia de forma suspeita e revelou estar com a placa e, a partir daí, foi detido e encaminhado para a 76ª DP. Antes, a rua chamava Coronel Moreira Cesar, em Niterói e, por decisão da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, passou a chamar Rua Ator Paulo Gustavo.

Como o nome da rua ainda não havia sido alterado, a placa antiga ainda estava no local, o que talvez tenha provocado a vontade do rapaz em ficar com o objeto. A placa antiga será descartada após a mudança do nome.

Com informações da Istoé