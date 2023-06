Pivô da suposta traição de MC Daniel troca farpas com o cantor

Influenciadora que supostamente foi pivô da traição de MC Daniel, Amanda Souza soltou o verbo nas redes sociais em mais um capítulo do assunto que tomou conta da internet nesta quarta-feira (7).

Após prints de conversas de Daniel com Amanda vazarem na web, o cantor afirmou que as mensagens trocadas estariam datadas em setembro de 2022, antes do início do namoro dele com a atriz Mel Maia.

Amanda, então, publicou uma troca de mensagens com Daniel que aconteceu após todo o exposed do cantor nas redes sociais. Na conversa, o MC cobra a influenciadora por ter vazado as mensagens antigas e afirma que já havia deixado de seguir a moça.

Em resposta, Amanda afirma que a conta dos meses não está batendo e que Daniel ainda mandava mensagens já estando em um relacionamento com Mel há “1 ou 2 meses”. “Maldade não parte de mim, mas sim da pessoa que jura ser uma coisa que não prega", afirmou a influenciadora.

Daniel respondeu as acusações de Amanda afirmando que já tinha parado de responder à influenciadora. O cantor também deixou um print das conversas com ela e afirmou que parou de respondê-la no dia 30 de setembro, dois dias antes, em 27 de setembro, ele havia conhecido Mel Maia.

