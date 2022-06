Pivô da separação entre Shakira e Piqué é mãe de jogador

Da Redação

Continua dando o que falar a separação entre a cantora colombiana Shakira e o zagueiro do Barcelona Gerard Piqué. De acordo com informações iniciais, ela teria flagrado o atleta com outra mulher, o que a teria levado a encerrar a relação de 12 anos que mantinha com o jogador.

A mulher com quem Shakira flagrou Piqué tendo um caso é a mãe do jovem astro do Barcelona Pablo Gavi.



Gavi não tem conhecimento do incidente.



📰 @elperiodico pic.twitter.com/jsbcUrBHL5 — Cochichos do Futebol (@CochichosdoFut) June 2, 2022

Conforme o jornal El Periodico e do jornalista turco Melih East Açil, a mulher em questão seria a mãe de Pablo Gavi, jovem companheiro de Piqué no Barcelona.

O podcast Mamarazzis foi o primeiro a dar a notícia de que Piqué e Shakira estariam vivendo em locais separados após a traição ter sido descoberta. As apresentadoras do podcast acrescentaram ainda que Piqué estaria aproveitando o momento “solteiro” e morando sozinho para frequentar algumas casas noturnas badaladas de Barcelona ao lado de outros jogadores do time catalão.

Com informações, Metrópoles.