Piqué debocha de sua ex, Shakira, após música polêmica

Da Redação

As investidas de um contra o outro se tornou maior após Shakira lançar a música BZRP Music Sessions #53

A troca de farpas entre o ex-jogador de futebol Piqué e a cantora Shakira não para. O ex-marido da colombiana debochou dela durante um programa esportivo, nessa sexta-feira (13), após a artista lançar uma música que fez uma clara alusão à traição que ele cometeu. Piqué “anunciou” o patrocínio da marca de relógios Casio para um torneio de futebol do qual é dono. Na música BZRP Music Sessions #53, Shakira diz que Piqué “trocou um Rolex por um Casio”.

“Tenho um grande anúncio para fazer: Casio, a marca de relógios, chegou a um acordo com a King’s League”, disse Piqué. Logo após o “anúncio”, o ex-jogador distribuiu relógios da marca para outros integrantes do programa.

Na faixa BZRP Music Sessions #53, Shakira aborda a traição, manda um recado sobre a “troca” que o ex-parceiro fez e, de forma indireta, diz que ele não é nada inteligente. “Você trocou uma Ferrari por um Twingo, você trocou um Rolex por um Casio. Você está indo rápido, vá devagar. Ah, muita academia, mas trabalhe um pouco o cérebro também”, diz a letra.

Traição

O conturbado fim do casamento de Shakira e Gerard Piqué segue com novos desdobramentos. De acordo com o site norte-americano Page Six, a cantora começou a desconfiar de que estava sendo traída pelo marido de uma forma bastante inusitada: através de um pote de geleia.

Conforme divulgado pelo site, ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gosta da geleia em questão.

A cantora e o jogador anunciaram a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.

