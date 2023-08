Pioneira do Funk, artista MC Katia, morre aos 47 anos

Siga o TNOnline no Google News

Morreu neste domingo (13) uma das pioneiras do funk carioca: MC Katia, de 47 anos. Ela estava internada desde julho no Hospital Municipal Souza Aguiar para a retirada de um mioma no útero, mas sofreu complicações como trombose e, nos últimos dias, teve pneumonia.

A informação da morte foi confirmada pela filha da artista, Michele Marques - "Ela morreu por volta das 16h. Não resistiu", disse muito abalada. Katia deixa a filha, dois netos e um marido, o dj e produtor Leonardo, que trabalhava com ela.

O velório de Katia está previsto para esta segunda-feira (14), às 10h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju - Zona Norte do Rio. O enterro acontece na sequência, às 15h45.

Complicações na cirurgia:

A cirurgia para a retirada do mioma de Katia rendeu complicações. Ela sofreu trombose na perna direita e, inicialmente, precisou amputar parte do pé. Na sequência, o problema exigiu nova amputação, dessa vez na altura do joelho.

Após esse momento, a funkeira Tati Quebra-Barraco liderou uma campanha nas redes sociais para que fãs fizessem doações para comprar uma prótese para Katia.

A campanha ganhou adesão de vários nomes ligados ao funk, como o da agora vereadora, Veronica Costa, e a prótese foi viabilizada.

Pneumonia e coma induzido:

Na sexta-feira (11), a filha de Katia fez uma postagem explicando que a mãe tinha contraído uma bactéria e apresentava um quadro de pneumonia. Diante do agravamento da situação, os médicos a induziram ao coma, a intubaram e a levaram para o CTI. MC Katia não resistiu e morreu na tarde deste domingo.

