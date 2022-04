Da Redação

Piloto Rafael Soares almeja a Stock Car

Rafael Soares Sousa, popularmente conhecido por Rafael Soares. O piloto é natural de Unaí, uma cidade de aproximadamente 84 mil habitantes, que está localizado na bacia hidrográfica do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais.

Aos 27 anos o piloto se destaca no automobilismo e vem buscando a cada ano evoluir no segmento. Rafael Soares, iniciou no kart entre os seus 17/18 anos.

"Minha trajetória no automobilismo começou no kart em 2012 numa temporada do campeonato regional. Foi meu primeiro campeonato profissional e consegui ficar na 2ª colocação geral" Conta o mineiro.

"Depois do kart migrei para os carros de corrida competindo no campeonato de marcas e pilotos 1.4 onde consegui minha primeira vitória, no autódromo de Goiânia".

Campeonato mais marcante na sua carreira, durante a sua trajetória esportiva:

"Durante a minha trajetória o campeonato mais marcante foi a fórmula delta, foi uma passagem dos carros de tração dianteira para os monopostos, uma mudança drástica no jeito de guiar e configurações do carro, foi uma experiência e tanto, que agregou muito para meu crescimento profissional"

Qual é a categoria que almeja alcançar?

"A categoria que sempre almejei é a Stock Car, é um trabalho muito duro até chegar lá, porém com muito trabalho e determinação é possível chegar lá". Projeta o piloto.

Inspirações no automobilismo:

Rafael Soares se inspira nos grandes campeões, como: Raphael teixeira @raphaelbrabus

Eduardo Barrichello @dudubarrichello

Felipe drugovich @felipedrugovich

Gabriel Casagrande @gcasagrande

Pietro fittipaldi @pifitti

Planos para este ano de 2022:

"Para esse ano estou fechando para correr algumas etapas na fórmula delta, que é uma categoria de monopostos. E competir no temporada da turismo nacional". fonte: REDES SOCIAIS