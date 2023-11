Phelipe Siani passa por cirurgia e explica o motivo: 'Problema chato'

Nesta quinta-feira (23), o apresentador da CNN Brasil, Phelipe Siani usou as redes sociais para revelar que passou por uma cirurgia recentemente. O apresentador postou uma foto no hospital para revelar que precisou fazer o procedimento cirúrgico após enfrentar uma condição gástrica, mais conhecida como refluxo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Veja como estão os filhos gêmeos do chef Erick Jacquin

Através do perfil oficial no Instagram dele, Phelipe tirou uma selfie direto do leito durante a internação após passar pela operação: “Fala, gente… num ritmo mais lento de postagens por motivos de 'fiz cirurgia simples'. Já faz muitos anos que sofro com um problema extremamente chato de refluxo e decidi resolver isso logo”, iniciou.

continua após publicidade

O apresentador, que se divorciou da jornalista da CNN Mari Palma no início deste ano, explicou que a condição estava comprometendo o desempenho profissional: “Era uma treta que tava me fazendo inclusive perder a voz com muita facilidade, o que tava atrapalhando e muito as minhas produções de conteúdo”, contou.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Apesar do susto com o registro no hospital, Phelipe tranquilizou os seguidores e contou que já está se recuperando após o procedimento: “A cirurgia foi um baita sucesso e agora é só me recuperar educadinho pelos próximos dias. Ninguém precisa ficar preocupado, tá. Vamos nessa”, ele finalizou a declaração na legenda.



continua após publicidade

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News