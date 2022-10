Perlla desabafa após prisão do marido: 'Silêncio é a resposta'

Da Redação

Na legenda da postagem no Instagram, Perlla aproveitou para direcionar a publicação: “O coração do seu marido está nela confiado. Provérbios 31:11”, escreveu

Perlla usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), para fazer um novo desabafo sobre a prisão do marido, Patrick Abrahão. Com uma foto em preto e branco do dia do seu casamento, a cantora afirmou que o "silêncio é a resposta".

Abrahão é acusado de crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

O ponto forte, no entanto, ficou para a narração da foto, a cantora usou um áudio próprio. “Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida”, dizia a voz no vídeo postado por Perlla.

Veja:

As centenas de comentários na publicação são, em sua maioria, de apoio para a artista. "Força meu amor", disse uma seguidora. "Nenê, estou aqui sempre! Amo a sua vida. Já deu certo", encorajou outra.





Fonte: Informações do Metrópoles.

