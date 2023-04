Perfil se passa por Gusttavo Lima e anuncia serviços sexuais em site

Da Redação

Fotos do cantor foram usadas de maneira criminosa em site pornô

Fotos do cantor sertanejo Gusttavo Lima foram usadas de forma criminosa em um site francês para divulgação de acompanhantes de luxo. O perfil falso criado por um usuário de nome Victor oferece serviços como garoto de programa em Paris.

O site utiliza fotos do perfil de Gusttavo Lima no Instagram, incluindo imagens do cantor na academia e de sunga na piscina, para apresentar o perfil do falso garoto de programa. Há ainda um número de telefone para contato e contratação do atendimento.

PERFIL DERRUBADO

Com a divulgação, a página em que a foto do cantor aparecia como profissional do sexo foi retirada do ar. Ao buscar o endereço no site sexemodel.com, aparece a mensagem: “La page que vous essayez de trouver n’existe pas!” (“a página que você está tentando encontrar não existe!”, em tradução livre).

As informações são do Metrópoles.

