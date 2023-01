Perfil da BBB Marília Miranda no Instagram é hackeado

Da Redação

A participante da 23ª edição do Big Brother Brasil, a maquiadora Marília Miranda, teve o seu perfil no Instagram hackeado, na noite da última sexta-feira (13), três dias antes da estreia do reality show da Globo.

Os criminosos aproveitaram que o página da maquiadora atingiu 900 mil seguidores para tentar aplicar o "golpe do Pix com alto retorno de investimento".

Os administradores do perfil de Marília usaram o Twitter para alertar os seguidores do caso. "O Instagram da Marília foi hackeado, e os mesmos que hackearam estão pedindo Pix. Não façam! É golpe!", avisaram.

As equipes dos participantes Bruna Griphao e Marvvila, ambas do BBB 23, também compartilharam o aviso para evitar que os criminosos levassem dinheiro com a ação criminosa.

No início da madrugada deste sábado (14), os administradores de Marília anunciaram que a conta havia sido recuperada após a abertura de um boletim de ocorrência.

