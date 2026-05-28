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DESABAFO

"Perfeito demais": Carol Celico desmente boato sobre divórcio com Kaká

Socialite publicou um vídeo para negar que o término, ocorrido em 2015, teria sido motivado pela tranquilidade excessiva da rel

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 15:30:22 Editado em 28.05.2026, 15:30:15
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Autor Kaká e Carol Celico se separaram em 2015 - Foto: Reprodução Instagram

A empresária e socialite Carol Celico, de 38 anos, desmentiu o boato de que teria se divorciado do ex-jogador de futebol Kaká pelo fato de ele ser "perfeito demais". O esclarecimento foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ela rompe o silêncio sobre a fake news que circulava na internet há anos.

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A falsa narrativa ganhou força após uma participação de Carol em um podcast, cujas declarações foram distorcidas por internautas para sugerir que o fim do casamento, ocorrido em 2015, teria sido motivado pela tranquilidade excessiva do relacionamento.

Em seu pronunciamento, a empresária destacou que preferiu não falar sobre o assunto por muito tempo, mas percebeu que era o momento de dar um basta à repercussão contínua da história inventada. Ela foi categórica ao afirmar que nunca proferiu as palavras que lhe foram atribuídas e classificou todo o rumor envolvendo o pai de seus filhos mais velhos como uma mentira absoluta.

"Por muito tempo eu fiquei em silêncio. Mas agora vi que não deveria ficar mais. Não, eu nunca falei que eu me separei do Kaká, do pai dos meus filhos mais velhos, porque ele era 'perfeito demais'. Isso é uma mentira", disse, acrescentando: "Isso surgiu em tabloides estrangeiros, como uma interpretação de uma jornalista de uma entrevista que eu dei em 2022. Mas essas não são palavras minhas e nunca foram."

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Um post compartilhado por Caroline Celico Scarpa (@cacelico)



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