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ASTRONOMIA

Perdeu o espetáculo no céu? Trio de planetas e Lua se alinham de novo nesta quinta

Visível a olho nu em todo o país, configuração se destaca pela proximidade entre Vênus e a Lua crescente no horizonte oeste

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 10:41:32 Editado em 18.06.2026, 10:41:27
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Perdeu o espetáculo no céu? Trio de planetas e Lua se alinham de novo nesta quinta
Autor O fenômeno astronômico volta a ocorrer logo após o pôr do sol - Foto: Reprodução/X

Quem perdeu o alinhamento aparente entre os planetas Mercúrio, Júpiter, Vênus e a Lua na noite de quarta-feira terá uma nova oportunidade de acompanhar o espetáculo nesta quinta-feira (18). O fenômeno astronômico volta a ocorrer logo após o pôr do sol e poderá ser observado a olho nu em todo o território nacional, desde que o observador esteja em um local com o horizonte oeste livre de obstáculos, como prédios, árvores ou morros.

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A configuração chama a atenção por reunir três planetas e o satélite natural em uma linha visual no céu. O grande destaque do grupo é a proximidade entre a Lua crescente e Vênus, que é o astro mais brilhante do conjunto. Logo após o anoitecer, quem olhar para o horizonte oeste verá os astros dispostos de baixo para cima na ordem de Mercúrio, Júpiter, Vênus e, por fim, a Lua crescente localizada mais acima.

Para registrar ou apreciar o evento, não é necessário o uso de telescópios ou binóculos. Especialistas alertam, porém, que o tempo de observação para alguns astros será curto. Como Mercúrio e Júpiter aparecem muito próximos da linha do horizonte, eles tendem a desaparecer rapidamente no início da noite. Por outro lado, Vênus estará mais alto e brilhante, servindo como o principal ponto de referência para que as pessoas consigam localizar os demais vizinhos espaciais. Embora o alinhamento continue nos próximos dias, a visualização de Mercúrio e Júpiter ficará progressivamente mais difícil porque eles estarão cada vez mais baixos.

Perdeu o espetáculo no céu? Trio de planetas e Lua se alinham de novo nesta quinta
AutorFoto: Reprodução/Centauri

De acordo com Josina Nascimento, tecnologista do Observatório Nacional, o evento desta semana é considerado mais raro devido à extrema proximidade visual entre os corpos celestes, especialmente com a Lua em sua fase mais fina posicionada quase ao lado de Vênus. A astrônoma explica que esse alinhamento é apenas uma ilusão de ótica decorrente da estrutura do Sistema Solar. Os planetas visíveis a olho nu e a Lua orbitam em planos muito próximos ao da Terra, percorrendo o mesmo caminho aparente no céu, chamado de eclíptica.

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Como cada astro se desloca em uma velocidade diferente, o movimento cria configurações dinâmicas que surgem e desaparecem ao longo do tempo. A Lua, por ser mais rápida, muda de posição visivelmente de um dia para o outro. Para quem deseja continuar acompanhando o trio formado por Mercúrio, Júpiter e Vênus, os planetas continuarão visíveis até o final de junho e o início de julho, embora a janela de observação diária fique cada vez menor à medida que os astros se aproximam da linha do horizonte.

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alinhamento planetário Astronomia fenômenos naturais lua observação do céu
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