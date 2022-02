Da Redação

Pelé se pronuncia após rumores sobre morte: "Estou bonitão?"

Na tarde desta quinta-feira (10), o ex-jogador de futebol, Pelé, precisou recorrer a um post do Instagram para informar seus seguidores de que os rumores que circulam na internet são falsos.

continua após publicidade .

Os boatos que rondaram a internet nos últimos dias, apontavam que o jogador estava em péssimo estado de saúde e, até mesmo, morto.

O jogador compartilhou uma foto sorridente para garantir que estava bem. "Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Estão dizendo por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?", legendou Pelé, de forma bem humorada.

continua após publicidade .

Aos 81 anos de idade, Pelé descobriu, em agosto de 2021, após exames de rotina, um tumor no cólon direito, que fez com que o rei do futebol precisasse operar e passar por quimioterapia. Ainda no ano passado, em 7 de dezembro, precisou ser hospitalizado novamente no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento.





Fonte: Informações retiradas da Revista Quem.