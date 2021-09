Da Redação

Pelé pode receber alta médica nesta quinta-feira

O Rei Pelé pode receber alta médica nesta quinta-feira (30), após ficar um mês internado por conta de um tumor no cólon direito. Próximo de completar 81 anos, o ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, precisou fica 30 dias em recuperação mo Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ele passou por uma cirurgia e dará continuidade ao tratamento em casa. As duas últimas semanas foram de tranquilidade para os médicos e enfermeiros que o assistiam dia e noite. Pelé sempre tem acompanhante no quarto – ou sua mulher, Márcia Aioki, ou sua filha Kely Nascimento, que volta ainda nesta semana para os Estados Unidos depois de ver o pai bem, recuperado e feliz.

Quando ficava nas concentrações, Pelé gostava de jogar sinuca e de desafiar as cordas do violão com suas canções. Estava sempre dedilhando alguma coisa. "Esses últimos dez dias, eu adorei poder compartilhar com vocês todas as fotos do meu pai se recuperando no hospital", escreveu Kely em uma de suas postagens. Revezando-se com Márcia nos cuidados a Pelé, Kely até aprendeu a jogar tranca com o pai.

Nesta semana, Pelé pintou os cabelos, escondeu os fios brancos e aparou a barba para voltar para casa. Fez ainda questão, sempre que pôde, de agradecer aos enfermeiros que cuidaram dele, autorizando a publicação de suas fotos nas redes sociais. Pelé vai retomar a vida e continuar o tratamento do tumor fora do hospital.

