Pelé é internado novamente; saiba sobre o estado de saúde do craque

Pelé está com 82 anos e passa por uma bateria de exames nesta quarta-feira (30)

Pelé foi internado novamente nesta terça-feira (28), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador apresentou um quadro de inchaço por todo o corpo, e foi levado para receber atendimento médico pela esposa Márcia Aoki.

Conforme informações do jornal ESPN, a equipe médica afirma que o quadro do craque é de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e também foi identificado uma “insuficiência cardíaca descompensada”, além de ser diagnosticado com uma confusão mental.

Ainda conforme os profissionais que cuidam do astro, a quimioterapia que Pelé está realizando não está mais apresentando respostas para os tumores presentes em diversos órgãos do ex-jogador.

Pelé está com 82 anos e passa por uma bateria de exames nesta quarta-feira (30). O ex-jogador e a família aguardam os resultados para saber quais serão os próximos tratamentos. Até o momento não há previsão de alta.





