Da Redação

Peixes: O seu dia é de alerta, então não saia da rotina

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

O bom intelecto é uma de suas maiores qualidades. Tem facilidade para captar os desejos das pessoas. O sucesso profissional acontecerá devido a sua grande energia. É o amigo para todas as horas. É alegre, nobre e compreensivo.

Alerta

continua após publicidade .

Os piscianos começam a semana no alerta e o mais indicado será manter a rotina no trabalho. A insegurança poderá abalar suas amizades. Gastos somente de primeira necessidade. Não de ouvidos a fofocas, principalmente em relação a sua vida afetiva

Áries – Seu astral indica colaboração nos negócios e trabalho. A sorte esta do seu lado. Vênus, traz chance de se acertar afetivamente e abre espaço para os que procuram seu grande amor. C. 270 M. 8311

Touro – O seu astral continua em alta, você conseguirá resolver os problemas financeiros e profissionais. Colaboração nos negócios e trabalho. Amor com muita paixão. Tente na loteria. C. 386 M. 6907

continua após publicidade .

Gêmeos – Dia para acertar problemas domésticos com resultados positivos, inclusive nas finanças. Conte com todos e espere o melhor. Mudanças no amor estão a caminho. Bom astral com a saúde. C. 402 M. 5576

Câncer – Você recebe apoio para mudanças na vida profissional. Não perca a chance de ganhar mais e se sentir valorizado. A família estimula os caminhos que pretende trilhar. Descontração com a pessoa amada. C. 637 M. 0728

Leão – Nesta fase acontecem grandes mudanças que vem planejando na vida profissional. O Sol na sua segunda casa ativa os negócios, dinheiro, amizade e apoio. Compartilhe suas ideias. Amor em clima de paixão. C. 868 M. 7440

continua após publicidade .

Virgem – O Sol passou a transitar no seu signo e tudo indica saúde, paz, harmonia e mudanças na vida familiar e afetiva. Gradativamente os problemas desaparecem e a felicidade se instala no seu coração. C. 051 M. 4893

Libra – A influência astral traz o chamado popularmente inferno astral, mas neste ano Vênus suaviza os problemas. Vá com calma e use sua indecisão natural para analisar qualquer mudança. C. 119 M. 5885

continua após publicidade .

Escorpião – Dia em que o melhor a fazer é ir com calma no trabalho e gastos. Saiba dominar os problemas, não inicie novos empreendimentos e não faça compras à prazo. Evite ser exigente com a família. C. 713 M. 9069

Sagitário – Dia propício para aceitar colaboração nos novos trabalhos ou negócios. Dinheiro extra pode acontecer. Ótimo para resolver problemas da vida afetiva, seja menos exigente. C. 024 M. 6132

Capricórnio – Diplomacia será a palavra mágica, que deve ajudar a solucionar um problema financeiro e familiar. Acertos no trabalho, negócios e até no amor, vem paixão por Câncer. C. 491 M. 3074

Aquário – A Lua deixa você mais prestativo com a família. Disposição para resolver problemas financeiros. Sua intuição esta em alta no amor. Vênus traz acertos nos negócios. C. 945 M. 2658

Peixes – O seu dia é de alerta, então não saia da rotina. Tente ser mais amistoso no trabalho, e só terá a ganhar. Observe sua saúde e aparência. No amor não tome a dianteira. Evite novos gastos. C. 533 M. 1299