Peixes: conheça as características do último signo do zodíaco

Símbolo do signo de Peixes

Peixes é o último signo do zodíaco. Para ser considerado pisciano, as pessoas precisam nascer no período entre 20 de fevereiro e 20 de março. Considerado um signo mutável, é regido pelo planeta Netuno, co-regido pelo planeta Júpiter e rege a Casa 12 do Mapa Astral.

O elemento dos piscianos é a água, as pedras são ametista, lápis-lazuli e água-marinha. Os aromas preferidos são erva-doce e lótus e o número da sorte é o 2. As pessoas com Sol em Peixes são pacientes, sonhadoras, intuitivas, românticas, generosas, místicas e amáveis. São bem sensíveis e absorvem muito a energia de terceiros.

Os nativos de Peixes são muito ligados à espiritualidade e à magia. “Enxergam além do que a maioria consegue ver nesse sentido, mas têm muita dificuldade de perceber a si mesmo”, analisa a astróloga Thaís Mariano, para uma reportagem da Revista Caras.

Essa característica em específico pode levar os piscianos à distração, como se sonhassem acordados. Possuem grande sensibilidade para compreender o que o outro tem a dizer, por isso são ótimas companhias.





Aspectos que precisam desenvolver

Como todo signo, os nativos de Peixes também têm características que precisam trabalhar para desenvolver e melhorar. “Fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas, a lógica deles é difícil de ser compreendida; é como se vivessem em outra realidade”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Dessa forma, o maior desafio do pisciano é se conectar com a realidade. Também precisa tomar cuidado com vícios de todos os tipos e aprender a ter clareza para não se colocar em uma posição de vítima.





Como são os piscianos nas relações amorosas?

Sensíveis e sonhadores, os nativos de Peixes estão entre os mais românticos do zodíaco. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, explica a astróloga Thaís Mariano. No entanto, possuem dificuldades para estabelecer limites e para se perceber dentro da relação.





Fonte: Revista Caras.

