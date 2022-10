“Peidou no quarto”, diz Deolane sobre voto em Shay em A Fazenda; vídeo

Acho uma tamanha falta de respeito a pessoa peidar dentro de um quarto com mais de 15 pessoas e dar risada, fazer brincadeira. Se ele fala de educação, para mim, ele é zero educação. Não tenho afinidade nenhuma com a Kerline, mas ainda citei no dia como é que ele faz isso com a menina deitada na cama

- Deolane Bezerra, Advogada e participante de A Fazenda 14