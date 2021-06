Pedro Richardson é indicado ao prêmio de melhor eco-blogger

Continua após publicidade

Entre as várias indústrias que têm sofrido o impacto do período atual, a indústria do turismo é provavelmente a que mais sentiu os efeitos da pandemia e das restrições de locomoção por todo o mundo. Com o número de voos reduzido, fronteiras fechadas, altos custos com testes de PCR e até quarentena forçada em hotel, menos pessoas estão saindo de casa para turismo de lazer ou mesmo de negócios.

A pandemia também trouxe mudanças de comportamento nos viajantes, que têm dado preferência a destinos mais ecológicos, próximos à natureza e longe de aglomerações. Em reconhecimento às pessoas e organizações que promovem o turismo sustentável, a Sociedade Internacional de Ecoturismo entrega, em julho, os prêmios TIES. Entre os indicados, está o hotelier e blogueiro brasileiro Pedro Richardson, também conhecido pelo nome de seu blog Travel With Pedro, que concorre na categoria de Melhor Eco-Blogger.

Com 15 anos de experiência na gestão hoteleira, Pedro escreve seu blog de viagens desde 2012 e fala sobre turismo de luxo e sustentável, além de destinos pouco comuns entre brasileiros, como o Oriente Médio, Cáucaso e Ásia Central. "Fiquei muito feliz com a indicação a esse prêmio, principalmente por se tratar de um tema tão importante nos dias atuais", disse Pedro. "Há muito tempo a hotelaria de luxo, onde passei quase toda a minha vida profissional, tem procurado ser mais sustentável e eco-friendly. E ser reconhecido como um blogueiro que preza pela sustentabilidade é algo muito motivador", completa.

Entre as 16 categorias premiadas pela Sociedade, estão também Melhor Fundação Ecológica, Melhor Museu Ecológico e Melhor Destino Ecológico. A cerimônia de entrega dos Prêmios TIES (The International Ecotourism Society), que acontece em julho, seria em Baku, no Azerbaijão, mas devido à pandemia e ao fechamento daquele país para estrangeiros, a nova sede da cerimônia será a cidade de Tokat, na Turquia.

Quando não está viajando, Pedro Richardson divide seu tempo entre o Reino Unido e a Turquia, e seu blog em inglês é muito popular entre britânicos e americanos. Ele também já foi indicado ao prêmio de Melhor Blog de Viagens Profissional pela Bolsa de Turismo de Lisboa.