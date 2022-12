Pedro Paulo Rangel é entubado após internação no Rio de Janeiro

Da Redação

Pedro Paulo sofre de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, causada por anos de tabagismo

Um novo boletim médico, datado desta segunda-feira (12), informou que o ator Pedro Paulo Rangel foi entubado no último final de semana, na Casa de Saúde São José, localizada no Humaitá, bairro na zona sul do Rio.

Conforme a assessoria da unidade de saúde, o artista está internado desde o dia 30 de outubro e, desde 06 de novembro, encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"A Casa de Saúde São José informa que Pedro Paulo Rangel foi entubado na madrugada de sábado para domingo (10/12). O ator está internado desde o fim de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Seu quadro é delicado e inspira cuidados. O paciente realizou exames de sangue nesta segunda-feira (12), e os resultados apontam evolução e a entubação visa descansar e melhorar o pulmão", diz o comunicado.

Pedro Paulo sofre de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, causada por anos de tabagismo. Por conta da internação, ele teve que cancelar temporada da peça O Ator e o Lobo, que estava em cartaz no Rio de Janeiro.

Em 14 de novembro, o ator chegou a compartilhar uma selfie no hospital em suas redes sociais, afirmando ter deixado a UTI, mas que ainda não tinha previsão de alta. Na ocasião, ele recebeu diversas mensagens de apoio de amigos.

"PP, meu amor, gostei tanto que você tenha gritado para mim na rua. E que eu tenha virado apesar de estar atrasada pro avião. Estava com a expressão alegre, leve. Espero que fique bem. Enviando aqui minhas melhores energias", disse a atriz Maitê Proença. "Ah, meu amor, meu querido Pepê. Logo você vai ficar bom e vamos rir e reclamar juntos. Muitas saudades", escreveu Maria Padilha.





Fonte: Informações Revista Quem.

