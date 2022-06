Pedro Oliveira: o novo nome do humor brasileiro; saiba mais

Da Redação

O jovem de 18 anos decidiu atingir de forma positiva o humor dos brasileiros através de seu jeito humilde e espontâneo de ser

Atualmente, o marketing de influência vem sendo uma forma de afetar o comportamento de milhares de internautas. O jovem Pedro Oliveira, de 18 anos, decidiu atingir de forma positiva o humor dos brasileiros através de seu jeito humilde e espontâneo de ser, criando reels e stories em suas plataformas nas redes sociais.

continua após publicidade .

“Sou humorista e através dos meus vídeos pretendo ser a distração de milhares de brasileiros”, conta o jovem.

Com o sonho de se tornar um influenciador digital, Pedro já atinge a marca de 1 milhão de seguidores em seu Instagram @eu_peoliveira e mais de 10 milhões de views em um único vídeo. No TikTok, o humorista possui 100 mil seguidores engajados com seu conteúdo.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação

“Pretendo estender meus conteúdos e trazer ao meu público não só vídeos de humor, como também sorteios, rifas e pix”, anuncia Pedro, que sabe a importância em manter a conexão com seus seguidores.

O conteúdo de Pedro aborda vídeos humorísticos, viagens, treinos e seu dia a dia e já atingiu em 7 dias 5 milhões de impressões.

Pedro Oliveira garante que ainda irá ser um dos nomes de peso na categoria de humor do Brasil.