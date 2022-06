Pedro Milagre gerencia carreira de tiktoker do Brasil

Da Redação

O empresário Pedro Milagre, de apenas 22 anos, viu na Internet a chance de alcançar o sucesso

Com o mercado digital em alta, o empresário Pedro Milagre, de apenas 22 anos, viu na Internet a chance de alcançar o sucesso. Após fundar sua agência de marketing de influência há quase três anos, o jovem mineiro gerencia hoje a carreira de cinco influenciadores digitais, entre eles PKllipe, um dos maiores tiktokers do Brasil em número de visualizações.

fonte: Divulgação

“Temos esses cinco clientes e já estamos trabalhando para duplicar esse número ainda esse ano. O PKllipe, por exemplo, soma mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram e 17,5 milhões no TikTok”, detalhou o empresário. Segundo ele, sua agência é responsável por cuidar de toda a carreira dos influenciadores. “Nós fazemos uma gestão completa, desde a aproximação do influencer com as marcas, assessoria empresarial, todo acompanhamento de mídia, contratos, roteirização e entrega dos conteúdos”.

Pedro Milagre iniciou sua carreira nesse mercado a partir do desejo antigo de abrir seu próprio negócio e ter sua independência. “O que me move é ser independente e ajudar os outros sempre. Comecei a trabalhar aos 9 anos, vendendo bala e chocolate na rua e na escola, mesmo sem necessidade, mas por vontade de conseguir crescer profissionalmente e ter meu próprio dinheiro. Ao longo da minha trajetória trabalhei em diversas áreas e hoje tenho minha agência de influenciadores já estabelecida no mercado e também uma linha de roupas em sociedade com o PKllipe, a PkStreetWear”, explicou.

A marca, inclusive, passará por um grande processo de reestilização em 2022, o que incluir a mudança do nome e o lançamento de novas peças. “Esse é um grande projeto nosso. A marca está em standy bay agora, mas com uma nova proposta de mudança já sendo trabalhada e que, inclusive, promete grandes novidades em breve”, finalizou.