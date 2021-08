Da Redação

Pedrinho pisadinha nova promessa do universo musical

Já imaginou ter apena 13 anos, já somar 212 mil seguidores no Instagram, mais de 65 milhões de visualizações no YouTube e ser considerado uma das promessas do forró e do piseiro? Pedro Romão da Silva Neto, o Pedrinho Pisadinha, conquistou esses feitos e hoje faz cada vez mais sucesso no universo musical e nas redes sociais.

Vertente do forró, o piseiro segue em alta no Brasil com nomes de peso como Barões da Pisadinha e Zé Vaqueiro. De olho nesse movimento musical, o garoto da cidade de Porteiras, no Ceará, surge como o rei da piseiro Kids, alcançando a fama em 2020, quando a canção “Sextou” viralizou na região nordeste.

O sucesso abriu portas importantes, sendo uma delas o ingresso na produtora Camarote Shows e Eventos, responsável por gerenciar os shows do cantor Wesley Safadão, por meio do empresário artístico e produtor Rod Bala.

Também em 2020, Pedrinho gravou o primeiro DVD de sua carreira. A música “Espelho dela” foi uma das músicas de trabalho desse novo projeto, assim como “Sextou”, que rendeu, inclusive, a gravação de um videoclipe.

História

Pedrinho Pisadinha é o filho mais velho dos agricultores Gracildo Oliveira e Vanelza Romão, tendo uma irmã mais nova. Desde muito cedo ajudava o pai como feirante e sempre teve o sonho de cantar profissionalmente. Com o seu sucesso, tem a meta de ajudar sua família.

Aluno do oitavo ano do Ensino Fundamental, o garoto divide seu tempo entre a música, a escola e também as partidas de futebol que joga ao lado dos amigos.

Redes sociais

Nas redes sociais, o cearense apresenta sua rotina de adolescente, vídeos, além de seus trabalhos e novos projetos musicais, ganhando cada vez mais seguidores que acompanham sua carreira.