Pedrinho, inspiração do hit "Acorda Pedrinho", morre em Curitiba

Pedro Domingos do Prado, que foi a inspiração do hit 'Acorda, Pedrinho', da banda Jovem Dionísio, morreu na noite de segunda-feira (25), aos 65 anos, em Curitiba.



Segundo a prefeitura, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel onde morava, no centro da capital, e as causas da morte não foram divulgadas até a publicação desta reportagem.

O verso "acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato" surgiu como piada interna entre o grupo. Pedrinho, que vivia dormindo em um boteco e, quando acordava jogava sinuca, virou música e levou a banda curitibana ao topo das mais ouvidas e também viralizadas nas plataformas digitais no Brasil e no mundo em 2022,.

O grupo paranaense estourou nas redes sociais, como Instagram e TikTok. "Acorda, Pedrinho" ganhou versões até em francês e em japonês.

Nas redes sociais a banda lamentou a perda do amigo.



"Hoje, o bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca", escreveu.

A Jovem Dionísio é formada por cinco amigos de Curitiba: Bernardo Pasquali (voz), Bernardo Hey (teclados), Gabriel Mendes (bateria), Gustavo Karam (baixo) e Rafael Dunajski (guitarra). Os jovens conheceram Pedrinho em um bar raiz, conhecido pelo nome do dono, Dionísio, no bairro Juvevê.

Em entrevista, em maio de 2022, um dos integrantes da banda comentou sobre como Pedrinho dormia no bar.

"Aqui no bar todo mundo conhece o Pedrinho porque o Pedrinho encosta no cantinho dele ali e acorda daqui a pouco, volta, senta, conversa mais um pouco, volta pro lugar dele, dorme mais um pouquinho", afirma "Belni".

