PC Siqueira é investigado após acusações de pedofilia; assista

PC Siqueira está sendo investigado após o vazamento de supostas mensagens do youtuber e acusações de pedofilia contra ele. Na última semana, um perfil no Twitter compartilhou imagens de uma conversa em que PC teria afirmado que recebeu fotos de uma criança de 6 anos nua.

Por meio de comunicado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou a investigação e afirmou que a "4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), apura a denúncia feita por meio das redes sociais contra a pessoa citada".

Em 10 de junho, um perfil no Twitter divulgou uma troca de mensagens supostamente envolvendo PC Siqueira. Na conversa, ele relata que recebeu imagens de uma criança de 6 anos nua. As fotos teriam sido enviadas pela mãe da criança;

Após a divulgação dos prints, PC Siqueira foi às redes sociais afirmar que se tratava de fake news. "Fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria", escreveu o youtuber;

Em seguida, supostos áudios de PC afirmando que "deve ter um traço" de pedofilia foram compartilhados na internet. "É muito bizarro, porque, antes de ontem, eu fui acusado de racismo. Agora, eu vou ser o pedófilo, porque... É, eu meio devo ter um traço disso, porque eu olhei a bunda de uma menina e, no meio da situação, do sexo virtual, aquilo lá me deixou arroused [excitado]";

Após a divulgação do áudio, PC deletou a mensagem sobre fake news do Instagram, mas o comunicado segue na página do Facebook do youtuber;

Cauê Moura e Rafinha Bastos, que participavam do canal Ilha dos Barbados com PC Siqueira, anunciaram o cancelamento do projeto e se posicionaram sobre o assunto. "Estamos perplexos e decepcionados";

Na madrugada desta segunda-feira (15), PC fez um post em seu stories no Instagram em que cita um trecho da música "You want it darker", de Leonard Cohen". "You want darker, we kill the flame" (Você deseja mais escuridão, nós apagamos a chama).





PC Siqueira é investigado após vazamento de mensagens e acusações de pedofilia





PC Siqueira cita 'mentira escancarada'

Após o vazamento do vídeo com a conversa, PC Siqueira publicou um longo texto nas redes sociais citando "articulação criminosa" para tentar acusá-lo de "algo terrível, que jamais cometi ou cometeria".

PC afirmou que a troca de mensagens era fake news e citou alguns detalhes para explicar que o vídeo é uma suposta montagem. "Se formos prestar atenção nesse vídeo asqueroso, ele leva 1 minuto e 31 segundos para o relógio do celular mudar! Nem esse cuidado os falsificadores tiveram."

O comunicado já foi retirado do Instagram no youtuber, mas segue em sua página no Facebook.

Com informações, G1.