PC Siqueira é encontrado morto em apartamento na Zona Sul de São Paulo

O youtuber PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (27) em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O Samu já tinha sido enviado ao apartamento localizado em Santo Amaro e já confirmado o óbito quando a Polícia Militar de SP foi acionada. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro).

PC Siqueira ganhou fama em 2010 quando passou a fazer vídeos no seu vlog "Mas poxa vida", em que falava sobre temas diversos e da própria vida. O sucesso o alçou para programas na TV na MTV, com entrevistas e reportagens abordando a cultura pop e games. Em 2019, o paulista, natural de Guarulhos, foi um dos participantes do reality show "O aprendiz".

Com informações do Extra

