Paulo Ricardo comemora 60 anos com ensaio nu; veja o resultado

O cantor Paulo Ricardo comemorou nesta sexta-feira (23), 60 anos. Para celebrar a data especial, ele publicou fotos de um ensaio nu. As fotos foram tiradas pela esposa do artista, Isabella Pinheiro, do Gshow. No Instagram, ela escreveu que os dois participaram da sessão de fotografia.

“Com ele tudo fica fácil e inspirador. Comemorando os 60 anos (é isso mesmo, rs) do meu amor em grande estilo e com muito amor sempre. Equipe técnica de 2. Foto, produção, maquiagem etc: por mim mesma. Modelo, figurino, assistente e dj: Paulo Ricardo”, celebrou.

As fotos exploram a sensualidade e vitalidade do cantor, reverenciando também o rock, gênero musical preferido do artista. Fãs e famosos parabenizaram o cantor e elogiaram as fotos. Entre eles o apresentador Marcos Mion. “Todos os grandes rockstars são sessenta, meu ídolo”, observou.

As informações são do site da Jovem Pan.

Veja o post de Bella Pinheiro:





