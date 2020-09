Paulo Henrique é o vencedor do 4º episódio do 'MasterChef 2020' - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O estudante de medicina Paulo Henrique venceu o quarto episódio MasterChef Brasil 2020 exibido pela Band nesta terça-feira (4). "É muita emoção. É um sentimento de gratidão muito grande. Esse troféu para mim representa a maior vitória da minha vida. A vitória de alguém que queria ser além do que esperavam", disse Paulo após a conquista.

Após o anúncio, Ana Paula Padrão questionou o vencedor sobre o futuro: "Bye, bye, medicina?."

"Se Deus quiser", respondeu Paulo.

O estudante comentou que o reality show fez com que ele se encontrasse. "Estou disposto a mudar o rumo da minha vida e dar a ela uma nova história."

A prova que valia o prêmio desafiou os concorrentes a cozinharem um prato tendo como ingrediente principal o salmão.

"Teve um prato que falou mais alto em conhecimento, falou mais alto em audácia e o que mais nos emocionou foi a terrine de salmão. Paulo foi você", disse Paola.

Segundo Paulo, sua proposta foi apresentar uma terrine de salmão com molho besque. No entanto, Érick Jacquin o contestou explicando que tradicionalmente a receita do molho leva um crustáceo e que portanto o competidor havia feito um fumê de peixe.