Paulo André posta foto com Jade Picon no Dia dos Namorados; Veja

Da Redação

Poucos minutos antes do fim do Dia dos Namorados, comemorado no domingo (12), o velocista e ex-BBB Paulo André surpreendeu os seguidores no Twitter ao publicar uma foto ao lado da influencer Jade Picon.

Jade e PA viveram um affair enquanto estavam confinados no programa da Globo e desde que deixaram a casa já foram flagrados curtindo algumas baladas juntos.

"A amizade é tudooo haha tmj sempre marrenta..", escreveu. Embora tenham vivido um rápido relacionamento no programa, eles já afirmaram publicamente que mantêm uma amizade e, para evitar rumores de romance, evitam publicar fotos juntos.

Informações do UOL.

Veja o post:

A amizade é tudooo haha tmj sempre marrenta.. ❤️‍🔥✌🏾 @jadepicon pic.twitter.com/f5umgxp0jS June 13, 2022