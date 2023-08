Paulinho Vilhena aparece em foto com a filha recém-nascida; veja

O ator mostrou fotos com a herdeira no colo

O ator Paulinho Vilhena já é papai pela primeira vez! A filha dele, Manoela, nasceu na terça-feira, (15), e é fruto do casamento dele com Maria Luiza Silveira. Agora, o papai coruja apresentou a filha para seus fãs com um post nas redes sociais.

Nas fotos, ele mostrou fotos com a herdeira no colo e exibiu o rosto da bebê pela primeira vez. Na primeira foto, a menina apareceu dormindo tranquilamente no colo do pai durante a primeira noite juntos. Na outra imagem, o papai brincou de fazer careta enquanto cuidava da filha.

“Expectativa/Realidade da nossa primeira noite”, disse ele na legenda. O nascimento de Manoela foi anunciado por Maira Luiza com um post no Instagram na terça-feira logo após o

. Ela apareceu amamentando a filha sob o olhar carinhoso do marido na maternidade. “Nossa família está completa”, disse ela.

Recentemente, o ator Paulinho Vilhena participou do reality show No Limite, da Globo, mas foi eliminado.

Fonte: Revista Caras

